Diyarbakır'da 25 yıllık muhtar, oğlu için ailesiyle birlikte evlat nöbetine katıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 25 yıllık muhtar, oğlu için ailesiyle birlikte evlat nöbetine katıldı

19.04.2022 13:08

Diyarbakır'da 25 yıllık muhtar, oğlu için ailesiyle birlikte evlat nöbetine katıldı 25 yıllık muhtar Nusret Bingöl: -"Muhtar olduğum için oğlumu infaz ettiklerini söylemişler" Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı önünde terör örgütü PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti...

Diyarbakır'da 25 yıllık muhtar, oğlu için ailesiyle birlikte evlat nöbetine katıldı

25 yıllık muhtar Nusret Bingöl:

-"Muhtar olduğum için oğlumu infaz ettiklerini söylemişler"

DİYARBAKIR - Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı önünde terör örgütü PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti 960'ıncı gününde devam ediyor. 25 yıldır ve halen muhtar olan Nusret Bingöl, eşi ve kızıyla oğlu için oturma eylemine dahil olan 285'nci aile oldu.

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı önünde terör örgütü PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti 960'ıncı gününde devam ediyor. Diyarbakır'dan katılan yeni aile ile birlikte aile sayısı 285 oldu. Ailelerin kararlı eylemi ve çağrılarıyla 35 kişi PKK'dan kaçarak ailelerine kavuştu. Sur ilçesinde yaşayan Vedat Bingöl, 2015 yılında 22 yaşındayken 2,5 yıl İstanbul Silivri Cezaevi'nde kaldı. Bingöl, iddiaya göre serbest kaldığı gün dağa gönderildi. 285'nci aile olan Vedat Bingöl'ün annesi Fahriye, baba Nusret ve ablası Güllü Bingöl oturma eylemine dahil oldu. PKK karşıtı sloganlar ile karşılanan aile, açıklamalarda bulundu.

Aile adına konuşan baba Nusret Bingöl, muhtar olduğu için evladının infaz edildiği kendisine iletildiğini iddia etti. Bingöl, "2019'da oğlumu HDP binasından kaçırmışlar, o günden beri haber alamıyoruz. Şimdi ise kaç gündür internet üzerinde oğlumu benim muhtar olduğum için gıcık alıp infaz ettiğini söylediler. Eğer ki, HDP'liler kendine güveniyorsa oğlunu oraya göndersin, ne gerekirse onlara yaptırsın. Biz fakiriz ve mağduruz, çocuklarımızı oraya gönderip öldürmesinler. Oğlum eğer ölmüş ise cenazesini göndersinler. Oğlumun öldüğüne inanmıyorum. Cenazesi gelmeyene kadarda buradan ayrılmayacağım" dedi.

Diyarbakır'da 25 yıllık muhtar, oğlu için ailesiyle birlikte evlat nöbetine katıldı
Diyarbakır'da 25 yıllık muhtar, oğlu için ailesiyle birlikte evlat nöbetine katıldı
Diyarbakır'da 25 yıllık muhtar, oğlu için ailesiyle birlikte evlat nöbetine katıldı
Diyarbakır'da 25 yıllık muhtar, oğlu için ailesiyle birlikte evlat nöbetine katıldı

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbetine 284'ncü aile katıldı HDP önündeki ailelerin evlat nöbetine 284'ncü aile katıldı Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti kararlılıkla devam ediyor Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti kararlılıkla devam ediyor

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 25 yıllık muhtar, oğlu için ailesiyle birlikte evlat nöbetine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 25 yıllık muhtar, oğlu için ailesiyle birlikte evlat nöbetine katıldı - Son Dakika
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