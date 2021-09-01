Diyarbakır'da 250 milyon lira tutarında yem fabrikasının temeli atılacak - Son Dakika

Diyarbakır'da 250 milyon liralık yem fabrikasının temeli 2 Eylül Perşembe günü atılacak.

Matlı Holding basın bürosunca yapılan açıklamada, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde 91'inci sırada yer alan holdingleri bünyesindeki Proyem 9'uncu yem kompleksinin Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde yükseleceği bildirildi.

Bir yıl içerisinde tamamlanması planlanan ve yaklaşık 1000 kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam oluşturacak 250 milyon yatırım bedelli kompleksin bölge hayvancılığının kalkınmasına ve ekonomisine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada 2 Eylül Perşembe günü yapılması planlanan açılışa çok sayıda davetlinin katılacağı aktarıldı.