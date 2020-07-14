Diyarbakır'da "251 Şehit 83 Milyon Şahit" temalı 15 Temmuz etkinlikleri başladı - Son Dakika

Diyarbakır'da "251 Şehit 83 Milyon Şahit" temalı 15 Temmuz etkinlikleri başladı

Diyarbakır'da "251 Şehit 83 Milyon Şahit" temalı 15 Temmuz etkinlikleri başladı.

Diyarbakır'da "251 Şehit 83 Milyon Şahit" temalı 15 Temmuz etkinlikleri başladı.

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Diyarbakır Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel olarak hazırlanan anons otobüsü, ilahiler eşliğinde kenti gezerek vatandaşları "251 Şehit 83 Milyon Şahit" temasıyla düzenlenen etkinliklere davet etti.

Anons aracından vatandaşlara 15 Temmuz'la ilgili ezgiler ve ilahiler dinletildi. Vatandaşlar, ezgi ve ilahilere evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak eşlik etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında yarın Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler Mahallesi'nde şehit Polis Memuru Halit Gülser'in, Ergani ilçesinde de şehit Askeri Çoban'ın kabri ziyaret edilecek.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de ikindi namazının ardından şehitler için mevlit okunacak. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda da anma programı gerçekleştirilecek.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına önem verilecek etkinlikte vatandaşlar alana ateş ölçümü, maske dağıtımı ve dezenfeksiyon sonrası alınacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri yarın gece saat 00.13'te ve sabah ezanı öncesi saat 03.18'de okunacak selaların ardından sona erecek.

Şehit aileleri ziyaret edildi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç da 15 Temmuz şehidi Mehmet Karaaslan'ın ağabeyi Yıldıray Karaaslan ile şehit polis memuru Halit Gülser'in babası Ömer Gülser'e ziyarette bulundu.

Koç'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Soner Bozan ve İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öcalan da eşlik etti.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk de İstanbul'da 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimini önlemek isterken hayatını kaybeden 7 çocuk babası Askeri Çoban'ın ailesini evlerinde ziyaret etti.

Şehidin eşi Makbule Çoban ile babası Mehmet Çoban ile görüşen Öztürk, devletin her zaman şehitlerin yanında olduğunu söyledi.

Çoban ailesi de ziyaretten dolayı Kaymakam Öztürk'e teşekkür etti.

Ziyarette, Ergani Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Alpdündar, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Özgen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uzunbayır, AK Parti Ergani İlçe Başkanı Mehmet Şükrü Sayan ve 15 Temmuz Şehitler Derneği Başkanı Bedri Çoban da yer aldı.

Diyarbakır, Ergani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da '251 Şehit 83 Milyon Şahit' temalı 15 Temmuz etkinlikleri başladı - Son Dakika
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