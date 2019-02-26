Diyarbakır'da 26 Adet 100 Dolarlık Sahte Banknot Ele Geçirildi
1 saat önce
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 26 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi.
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 26 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin Şanlıurfa
'ya sahte dolar götüreceği yönünde bilgi aldı. Ekipler, isimleri açıklanmayan 2 şüphelinin içinde bulunduğu aracı takibe aldı. İlçe çıkışında durdurulan araçta yapılan aramada 26 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi.
Sahte ABD
dolarlarına el koyan polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.
- Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:52 Kaynak: DHA
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