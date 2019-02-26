Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 26 Adet 100 Dolarlık Sahte Banknot Ele Geçirildi

Diyarbakır'da 26 Adet 100 Dolarlık Sahte Banknot Ele Geçirildi

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 26 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi.

Diyarbakır'da 26 Adet 100 Dolarlık Sahte Banknot Ele Geçirildi, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 26 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin Şanlıurfa'ya sahte dolar götüreceği yönünde bilgi aldı. Ekipler, isimleri açıklanmayan 2 şüphelinin içinde bulunduğu aracı takibe aldı. İlçe çıkışında durdurulan araçta yapılan aramada 26 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. Sahte ABD dolarlarına el koyan polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:16 Kaynak: DHA

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