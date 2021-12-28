Diyarbakır'da 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, hakkında 26 suç kaydı olan, 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl ve İlçe Jandarma komutanlıklarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, hakkında 1'i "kasten adam öldürme", 19'u "hırsızlık" suçundan olmak üzere toplam 26 ayrı suç dosyası olan, 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan O.G'nin yakalanması için Silvan'ın Beypınar Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yakalanan O.G, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.