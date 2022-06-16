Diyarbakır'da 28 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 28 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

16.06.2022 14:15
Diyarbakır'da 28 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Diyarbakır'da yapılan yol kontrolleri neticesinde tespit edilen 28 düzensiz göçmen sınır dışı edilirken, organizatörlük yapan 8 kişiye idari para cezası uygulandı, 6 şahıs ise tutuklandı.

Diyarbakır'da yapılan yol kontrolleri neticesinde tespit edilen 28 düzensiz göçmen sınır dışı edilirken, organizatörlük yapan 8 kişiye idari para cezası uygulandı, 6 şahıs ise tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Lice ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde tali yollarda yapılan yol kontrollerinde, 21 Afganistan ve 7 Bangladeş uyruklu şahıs olmak üzere toplam 28 düzensiz göçmenin ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

Açıklamada, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmaları sebebiyle haklarında idari işlem yapılan 28 düzensiz göçmenin Van Geri Gönderme Merkezine sevk edilerek sınır dışı edildiği kaydedildi.

Olayla ilgili olarak organizatörlük yaptığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince idari para cezası uygulandığı ve şahıslardan 6'sının çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 28 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 28 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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