Diyarbakır'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Lice ve Kayapınar ilçe jandarma komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında tali yollarda gerçekleştirilen yol kontrollerinde 21'i Afganistan ve 7'si Bangladeş uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

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