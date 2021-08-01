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Diyarbakır'da 3 ailenin daha evladına kavuşması Hakkarili anneleri umutlandırdı - Son Dakika

Diyarbakır'da 3 ailenin daha evladına kavuşması Hakkarili anneleri umutlandırdı

01.08.2021 10:59

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan 3 ailenin daha evladına kavuşması, çocuklarının yolunu gözleyen diğer ailelere de umut oldu.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan 3 ailenin daha evladına kavuşması, çocuklarının yolunu gözleyen diğer ailelere de umut oldu.

Dağa kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan annelerden Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa'nın, Güllü Turan'ın kızı Alev'in ve Hayriye Akyüz'ün kardeşi Ensari'nin, Diyarbakır ve Tunceli İl Jandarma komutanlıkları ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olması, Hakkari'de evlatlarının yolunu gözleyen ailelere de büyük sevinç yaşattı.

Hakkari'de 8 Ocak'tan bu yana belli aralıklarla HDP il binası önünde eylem yapan aileler, 3 ailenin daha ikna çalışmaları sonucu teslim olan evlatlarına 29 Temmuz'da kavuşmasıyla moral buldu.

Diğer anneler gibi çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olan aileler, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi ve seslerinin daha gür çıkması için çocukları dağa kaçırılan tüm anne ve babalardan destek istedi.

Yıllardır görmedikleri evlatlarıyla bir araya gelecekleri günün umuduyla yaşayan aileler, çocuklarına teslim olmaları yönündeki çağrılarını yineledi.

Oğlu için eyleme katılan Necibe Çiftçi, AA muhabirine, 8 yıldır oğlunun dağda olduğunu, bir oğlunun da kardeşini aradığı için teröristlerce öldürüldüğünü anlattı.

İki evlat acısı birden yaşadığını belirterek, oğlundan teslim olmasını isteyen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Geri dön yeter artık, orda kalma. Eğer dönmezsen benim sana verdiğim sütüm helal olmasın. Bizi bu acıdan kurtar. İnşallah biz evladımızı söke söke onlardan alacağız. Devletin gücüyle ben evladımı onlardan alacağım. Diyarbakır'daydım, 3 kişi gelip teslim oldu. Biz çok sevindik. Allah'ın izniyle biz de aynı şekilde evlatlarımıza kavuşacağız. Biz de çocuklarımızla davul zurnalar eşliğinde çadırdan çıkacağız."

"Ailelerin evlatlarına kavuşmasına çok seviniyoruz"

Kızı dağa kaçırılan Esmer Koç da çocuğuna kavuşmak için büyük uğraşlar verdiğini ancak hiçbir haber alamadığını ifade etti.

Kızını alıncaya kadar eyleme devam edeceğini dile getiren Koç, "İnşallah çocuklarımızı o zalimlerin elinden kurtaracağız. Çocuklarımız yavaş yavaş geliyor. İnşallah hepsi de gelecek. Kızıma da sesleniyorum; gel teslim ol, orası senin yerin değil. O hainlerle işimiz yok. Kaç gel devletimize, askerimize sığın. Sen hiçbir kötülük yapmamışsın. Ben biliyorum seni kaçırdılar. Ailelerin evlatlarına kavuşmasına çok seviniyoruz. İnşallah bizim çocuklarımız da gelecek." diye konuştu.

"Annelerin evlatlarına kavuşması umutlarımızı artırıyor"

Medeni Kaya ise ablasının kandırılarak dağa götürüldüğünü belirterek, "Onun gelmesini istiyoruz. Şimdiye kadar hiçbir haber almadık. Sağ ise dönüp gelsin." dedi.

Daha önce Diyarbakır'daki eyleme katıldığını, şimdi de Hakkari'deki ailelerle eylemlerini sürdürdüklerini anlatan Kaya, şunları söyledi:

"Herkesin bize destek vermesini bekliyoruz. Onların (teröristlerin) gittiği yol doğru bir yol değil. Ablamdan bir şey öğreninceye kadar eyleme devam edeceğim. Diyarbakır'da annelerin evlatlarına kavuşması umutlarımızı artırıyor. Biz de bu sevinci yaşayacağımız günün hayalini kuruyoruz."

Diyarbakır'da 3 ailenin daha evladına kavuşması Hakkarili anneleri umutlandırdı
Diyarbakır'da 3 ailenin daha evladına kavuşması Hakkarili anneleri umutlandırdı
Diyarbakır'da 3 ailenin daha evladına kavuşması Hakkarili anneleri umutlandırdı
Diyarbakır'da 3 ailenin daha evladına kavuşması Hakkarili anneleri umutlandırdı
Diyarbakır'da 3 ailenin daha evladına kavuşması Hakkarili anneleri umutlandırdı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 3 ailenin daha evladına kavuşması Hakkarili anneleri umutlandırdı - Son Dakika


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