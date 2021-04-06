Diyarbakır'da 3 ayda 2 bin iş yerinde hijyen denetimi yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da 3 ayda 2 bin iş yerinde hijyen denetimi yapıldı

06.04.2021 14:40
Diyarbakır'da 3 ayda 2 bin iş yerinde hijyen denetimi yapıldı, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, bünyesinde kurduğu gıda denetim ekipleriyle sahada denetimlerini rutin şekilde sürdürüyor. Ekipler 3 ayda 4 merkez ilçede 2 bin iş yerinde hijyen ve gıda denetimi yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 4 merkez ilçede 1 Ocaktan itibaren gıda ürünü satışını yapan ve depolayan 2 bin iş yerini hijyen açısından denetledi. Yapılan denetimlerde gıda ürünü satışı mevzuatına aykırı şekilde hareket eden iş yerlerine cezai işlem uygulandı. Gıda denetim ekipleri, yaptıkları denetimlerde iş yerlerinde çalışanlara yönelik işbaşında hijyen eğitimi de verdi.

40 kilogram bozuk et ürününe el konuldu

Sağlık İşleri Daire Başkanlığının, kentteki marketlere yönelik bugün yaptığı denetimlerde halk sağlığını tehdit eden, son kullanma tarihi geçmiş 40 kilogram bozuk kırmızı ve beyaz ete el koydu. Tutanak karşılığında el konulan, kırmızı ve beyaz et çöp depolama sahasında kontrollü bir şekilde bertaraf edildi. Büyükşehir Belediyesi, gıda ürünü satın alımında vatandaşları uyararak ürünlerin üzerlerinde yer alan son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri ve şüpheli gördükleri durumları ALO 153 hattına bildirmelerini istedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 3 ayda 2 bin iş yerinde hijyen denetimi yapıldı
Diyarbakır'da 3 ayda 2 bin iş yerinde hijyen denetimi yapıldı
Diyarbakır'da 3 ayda 2 bin iş yerinde hijyen denetimi yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 3 ayda 2 bin iş yerinde hijyen denetimi yapıldı - Son Dakika


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