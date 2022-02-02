Üye Girişi
DİYARBAKIR'DA 3 AYDA 2 TON 686 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

DİYARBAKIR'DA 3 AYDA 2 TON 686 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

02.02.2022 11:18

DİYARBAKIR'da başlatılan 'Narko Alan' projesinde, 2021'in son 3 ayında; 3 bin 280 olayda yakalanan 3 bin 701 şüpheliden 346'sı tutuklandı, 2 ton 686 kilo 270 gram uyuşturucu ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da başlatılan 'Narko Alan' projesinde, 2021'in son 3 ayında; 3 bin 280 olayda yakalanan 3 bin 701 şüpheliden 346'sı tutuklandı, 2 ton 686 kilo 270 gram uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 'Narko Proje' yarışmasında da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 1'inci seçildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Narko Alan' projesinde, geçen yıl 20 Eylül ile 23 Aralık arasında; 3 bin 280 olayda, 3 bin 701 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 2 ton 651 kilo 81 gram esrar, 14 kilo 946 gram eroin, 20 kilo 13 gram metamfetamin, 230 gram kokain ele geçirildi. Şüphelilerden 346'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 'Narko Proje' yarışmasında ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün 'Narko Alan Diyarbakır' projesi 1'inci seçildi. Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'a plaket vermişti.

DİYARBAKIR'DA 3 AYDA 2 TON 686 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
DİYARBAKIR'DA 3 AYDA 2 TON 686 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
DİYARBAKIR'DA 3 AYDA 2 TON 686 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

YORUMLAR
500

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Diyarbakır, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA 3 AYDA 2 TON 686 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:30 Esra Erol'un tepki ektiği Elif olayında yeni gelişme! Baba evine geri döndü
11:29 Üçlü ilişki cinayetinde yalanı ortaya çıkan kadın tutuklandı!
11:25 Ünlü oyuncu Uğur Aslan, sete ziyarete gelen büyük kızıyla fotoğraf paylaştı
11:22 İngiltere'de saatte 150 kilometre esen rüzgar uçağı savurdu! Pilotun son hamlesi hayat kurtardı
11:17 Ece Erken eşi için yapacağı mevlidi planladı! Hz. Yuşa Tepesi'nde olacak
11:10 Masumlar Apartmanı'nda neler oldu? Naci tekrar hastaneye mi yatacak?
10:56 TikTok videosu çeken kadın, 2 çocuğunun velayetini kaybetti
10:50 2 Şubat Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,43'ten işlem görüyor
10:47 Dürüst hırsız kendi evi gibi kullandı! Ev sahipleri gelince özür dileyip ödeme yaptı
10:44 Kentsel dönüşüm için vatandaşa yapılan kredi desteği 2 kat arttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 11:38:20. #1.11#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA 3 AYDA 2 TON 686 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement