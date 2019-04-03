Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 3 Ayrı Trafik Kazası: 1'i Ağır 7 Yaralı

Diyarbakır'da 3 Ayrı Trafik Kazası: 1'i Ağır 7 Yaralı

1 saat önce

Diyarbakır'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 3 Ayrı Trafik Kazası: 1'i Ağır 7 Yaralı, System.String[]
Diyarbakır'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kazalar, Diyarbakır- Ergani karayolu 30. kilometrede meydana geldi. İlk kaza yol üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. 63 YF 017 plakalı araç, kavşaktan döneceği sırada arkadan gelen 34 NN 1449 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araç da refüje çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık, polis ve jandarma sevk edildi. Her iki araçta bulunan 5 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci kaza ise ilk kazanın yaklaşık 300 metre ilerisinde yaşandı. 21 AG 849 plakalı pikap, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride uçtu. Bu kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Su birikintisine uçan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Aynı yol üzerinde bulunan 3. kazaya da yağmur sonrası kayganlaşan yol neden oldu. 34 FE 2448 plakalı araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampolden, yoğun yağış nedeniyle su birikintisi oluşan tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan bir kişiyi çıkardı. Kazada yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İlk iki kazada araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, 3. kazada araç vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Her üç kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:09 Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa
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