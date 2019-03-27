Diyarbakır'da 3 Bin 636 Sandıkta 1 Milyon 48 Bin 250 Seçmen

Diyarbakır'da 1 milyon 48 bin 250 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Diyarbakır'da 1 milyon 48 bin 250 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Diyarbakırlılar, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü oy kullanacak.



5 yılda 124 bin 706 yeni seçmen



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Diyarbakır'da 1 milyon 48 bin 250 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, ildeki seçmen sayısı 124 bin 706 arttı.



Diyarbakır'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 3 bin 495 sandık kurulurken, bu seçimlerde 3 bin 636 sandık kurulacak.



En fazla seçmen Bağlar'da



Diyarbakır'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Bağlar. 234 bin 31 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede 715 sandık kurulacak.





Bağlar'dan sonra ikinci sırada 667 sandık ve 220 bin 725 seçmenle Kayapınar, üçüncü sırada da 395 sandık ve 126 bin 265 seçmenle Yenişehir geliyor.



En az sandık 42 ile Kocaköy'de, en az seçmen ise 8 bin 114 ile Çüngüş'te olacak.



İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:



İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:



Bağlar 715 234.031



Bismil 277 69.418



Çermik 137 31.080



Çınar 161 39.709



Çüngüş 47 8.114





Dicle 97 23.661





Eğil 55 14.592





Ergani 293 80.910





Hani 68 19.352





Hazro 45 10.101





Kayapınar 667 220.725





Kocaköy 42 10.492





Kulp 97 22.904





Lice 88 18.059





Silvan 195 51.407





Sur 257 67.430





Yenişehir 395 126.265

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