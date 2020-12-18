DİYARBAKIR - 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde sisle kartpostallık görüntü oluştu - Son Dakika

DİYARBAKIR - 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde sisle kartpostallık görüntü oluştu
18.12.2020 10:01
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarındaki, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan ve yeraltı tapınağı Mithras'ın da bulunduğu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde etkili olan sis güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarındaki, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan ve yeraltı tapınağı Mithras'ın da bulunduğu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde etkili olan sis güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 2014'ten bu yana kazı çalışması devam eden Zerzevan Kalesi her mevsim görsel şölen sunuyor.
Kent genelinde dünden bu yana etkili olan sis, Çınar ilçesi yakınlarındaki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Zerzevan Kalesi'nde de kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Yer yer yoğunlaşıp dağılan sisler arasında tarihi kale, drone ile görüntülendi.
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