Arkadaşları tarafından alıkonuldu, imdadına ailesi yetişti: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Arkadaşları tarafından alıkonuldu, imdadına ailesi yetişti: 2 yaralı

05.08.2022 16:49
Arkadaşları tarafından alıkonuldu, imdadına ailesi yetişti: 2 yaralı

Diyarbakır'da 3 genç, dün gece saatlerinde alkol aldıktan sonra araçla gezerken, araç sahibi M.Ç., eve gitmek isteyince diğer iki arkadaşı tarafından silahla alıkonuldu, ailesi imdadına yetişti.

Diyarbakır'da 3 genç, dün gece saatlerinde alkol aldıktan sonra araçla gezerken, araç sahibi M.Ç., eve gitmek isteyince diğer iki arkadaşı tarafından silahla alıkonuldu, ailesi imdadına yetişti.

Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FHB 713 plakalı otomobiliyle, eski arkadaşı Serdar D. ve Caner F. ile birlikte bir mekana giderek alkol alan M.Ç.; gece saatlerinde arkadaşlarıyla dolaştıktan sonra eve gitmek istediğini söyledi. Serdar D., belindeki tabancayı gösterip, sabah saatlerine kadar gezeceklerini söyleyerek M.Ç.'nin eve gitmesine engel oldu. Durumu ailesine mesaj yoluyla ileterek konum atan M.Ç.'nin aile fertlerinden A.Ç., M.Ç., T.E. ve M.E, kısa sürede yerlerini tespit ederek başka bir araçla önlerini kesti. Kısa süreli kovalamaca kazayla sonuçlandı. Araçta bulunan M.Ç., güvenli bölgeye alınırken elinde silahla aile fertleriyle kavga eden iki şahıs, arbedede bıçakla yaralanarak darp edildi. Olay yerinden kaçan şahıslar, güvenlik güçlerine haber verilmesi üzerine yakalandı. Yaralı şahıs Serdar D.'nin üzerinden çıkan tabancaya el konulurken, Caner F. de tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay sonucu A.Ç., M.Ç., Serdar D. ve Cafer F. gözaltına alındı. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Diyarbakır'a şehit ateşi düştü (3) Diyarbakır'a şehit ateşi düştü (3)
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşları tarafından alıkonuldu, imdadına ailesi yetişti: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:24 Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'i yıkan haber! Babası denizde kayboldu
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:38 İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı
15:30 Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi! Görüşme başladı
15:23 Güneşe en yakın yıldız dediği görüntü "sucuk" çıkan ünlü fizikçi Etienne Klein özür diledi
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
15:09 Şehit babası imam, camiye ziyarete gelen turistlerle şakır şakır İngilizce konuştu
14:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
14:54 Süper Lig takımlarının yeni sezon gelirleri ortaya çıktı! Kazançlar 4 büyükleri tatmin etmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 16:50:32. #1.13#
SON DAKİKA: Arkadaşları tarafından alıkonuldu, imdadına ailesi yetişti: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement