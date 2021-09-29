DİYARBAKIR'DA 3 GÜN SÜRECEK TRAFİK DENETİMİ BAŞLADI - Son Dakika

"İmam hatip" sözlerinden sonra tartışılacak bir çıkış daha: O hayırlar kabul olmaz

DİYARBAKIR'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, kent genelinde 3 gün sürecek denetim başladı. Kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan Trafik İstatistik Bülteni'nde, son 8 ayda Diyarbakır'da meydana gelen 3 bin 312 trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 70 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Bu kazalardan 1683'ü ölüm veya yaralanmayla sonuçlanırken bin 629'u ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Geçen ağustos ayı içerisinde Türkiye genelinde 43 bin 199 trafik kazasından 522'sinin Diyarbakır'da meydana geldiği belirtildi. Kentte artan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce 3 gün boyunca sürecek 'Emniyet kemeri' kullanımına yönelik denetim uygulamasına başlandı. İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın'ın öncülüğünde yapılan toplantının ardından kent genelindeki kavşak ve caddelerde gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan araçlarda sürücülerin emniyet kemerleri kontrol edildi. Araçlarda bulunan çocukların da emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilerek, sürücülere bu konuda uyarılar yapıldı. Kuralları ihlal eden sürücülere de cezai işlem uygulandı.

3 GÜN BOYUNCA KENT GENELİNDE DENETİM SÜRECEK

Kontrollerde emniyet kemeri takmayan ve 144 TL para cezası kesilen sürücü Murat Yıldız, normalde emniyet kemeri taktığını ancak bu kez unuttuğunu ve ilk defa uygulamaya girdiğini söyledi. Trafik Denetleme Şube Müdürü Kuray Ünlü kontrolünde Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Sur'da denetimler trafik kazalarını azaltmak ve emniyet kemeri alışkanlığını artırmak amacıyla 3 gün boyunca sürecek.