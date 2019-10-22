Diyarbakır'da 3 HDP'li belediyeye görevlendirme

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltında bulunan HDP'li Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz, Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz ve Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'in yerine görevlendirme yapıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından dün gözaltına alınan Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz ve Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan soruşturma dosyasının, "terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında açılan dosyasıyla birleştirildiği, dosyanın derdest olduğu, bu dosya kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Yılmaz'ın Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddelerine istinaden Bakanlığın onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı ifade edilen açıklamada, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç'un "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildiği belirtildi.

Bismil

Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz hakkında Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan açılan dosyaların Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu kapsamında açtığı soruşturma dosyasıyla birleştirildiği, dosyanın derdest olduğu, bu dosya kapsamında gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden Bakanlığımızın onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddesi uyarınca Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Bismil Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Kocaköy

Açıklamada, Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak", "terör örgütüne üye olmak" suçlarından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma dosyasının derdest olduğu, bu dosya kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Nazlier hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden Bakanlığın onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddesi kapsamında Kaymakam Yasin Yunak'ın Kocaköy Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.