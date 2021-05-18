Diyarbakır'da 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Ekipler, tren raylarının demir aksamlarını sökerek, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan M.F, S.Y. ve İ.Y'yi suçüstü yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesinin Alangör Mahallesinde tren raylarından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Diyarbakır 'da tren raylarından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

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