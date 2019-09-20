Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da, 3 kişinin yaralandığı kazada tır şoförü kaçtı
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Diyarbakır'da, 3 kişinin yaralandığı kazada tır şoförü kaçtı

1 saat önce

DİYARBAKIR'da, TIR'ın hafif ticari araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da, 3 kişinin yaralandığı kazada tır şoförü kaçtı, System.String[]

DİYARBAKIR'da, TIR'ın hafif ticari araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. TIR şoförü, kazanın ardından aracıyla birlikte kaçtı.

Kaza, dün akşam saatlerinden merkez Bağlar ilçesi Havaalanı mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, Murat Kayataş yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. TIR şoförü, aracıyla birlikte kaza yerinden uzaklaştı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, TIR şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:10 Kaynak: DHA
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