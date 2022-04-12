Diyarbakır'da 3 milyon 300 bin çiçek toprakla buluştu - Son Dakika
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Diyarbakır'da 3 milyon 300 bin çiçek toprakla buluştu

12.04.2022 15:19
Diyarbakır'da 3 milyon 300 bin çiçek toprakla buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kendi tesislerinde ürettiği birbirinden farklı 3 milyon 300 bin çiçeği toprakla buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kendi tesislerinde ürettiği birbirinden farklı 3 milyon 300 bin çiçeği toprakla buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, her mevsim park, bulvar, cadde, refüj ve kaldırımları farklı renkteki mevsimlik çiçeklerle süslemeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi kendi tesislerinde ürettiği ve toprakla buluşturduğu 3 milyon 300 bin mevsimlik çiçek, 200 bin lale ve sümbülün dikildiği kent adeta çiçek açtı.

Yazlık çiçekler için çalışmalarına devam Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı üretimi tamamlanan 650 bin kadife, 650 bin zinya, 700 bin petunya, 40 bin horozibiği, 50 bin vapur dumanı ve 40 bin gazanya türündeki çiçekler mayıs ayının ikinci yarısı toprakla buluşturacak.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 3 milyon 300 bin çiçek toprakla buluştu - Son Dakika


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