Diyarbakır'da 3 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
?DİYARBAKIR'da 3 otomobilin karıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Tesisler Köprülü Kavşak'ta sürücülerin ismi ve plakası belirlenemeyen 3 otomobil çarpıştı. Kazada etkisiyle otomobillerdeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da yaşanan zincirleme kazada 6 yaralı - Son Dakika