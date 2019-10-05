Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 3 sığınak imha edildi
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır'da 3 sığınak imha edildi

28 dakika önce

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde düzenlenen Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan operasyonunda ortaya çıkarılan 3 sığınakta mühimmat ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi, 231 kilogram esrar bulundu.

Diyarbakır'da 3 sığınak imha edildi, System.String[]

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde düzenlenen Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan operasyonunda ortaya çıkarılan 3 sığınakta mühimmat ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi, 231 kilogram esrar bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi, uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, gizlenen uyuşturucuların bulunması amacıyla Lice ilçesinin kuzeybatısı ve Hani ilçesinin kuzeydoğusunda kalan dağlık ve kırsal alanda 3 Ekim'de başlatılan Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan operasyonu tamamlandı.

Operasyonda teröristlerin kullandığı tespit edilen 3 kış sığınağı ortaya çıkarıldı. Arama çalışmalarında sığınakların yanı sıra, toprağa gömülü vaziyetteki bidonlar içerisinde bin 60 metre kablo, 600 metre lehim teli, 4 lehim pastası, büyük tüp, 2 fişek, 2 terörist kıyafeti ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi bulundu.

Ele geçen delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınaklar ile diğer malzemeler yerinde imha edildi.

???Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında arazide çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde 231 kilogram esrar ele geçirildi.

Ayrıca, operasyon bölgesinde 75 kişi ve 21 araç kontrol edildi, 5 kişiye Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapıldı.

Diyarbakır, Hani, Lice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Diyarbakır'da 2 terörist patlayıcılarla yakalandı
Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi Erdoğan talimatı verdi, namlular Suriye'ye döndü 4 milyon TL ödülle aranan kırmızı listedeki terörist yakalandı: Para devletin kasasında kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 12:50:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 3 sığınak imha edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]