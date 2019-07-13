Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 3 tekerlekli motosiklette tehlikeli yolculuk
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Diyarbakır'da 3 tekerlekli motosiklette tehlikeli yolculuk

4 saat önce

Diyarbakır'da yük taşıyan 3 kişilik grup, üç tekerlekli motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yaparken, şahısların kask takmaması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da 3 tekerlekli motosiklette tehlikeli yolculuk, System.String[]
Diyarbakır'da yük taşıyan 3 kişilik grup, üç tekerlekli motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yaparken, şahısların kask takmaması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı üzerindeki tehlikeli yolculuk bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motorda yük taşıyan 3 kişinin kimseye aldırış etmeden tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptığı görüldü. Olası bir kaza durumunda büyük sorunlara neden olabilecek yolculukta kimsenin kask takmaması da dikkatlerden kaçmadı. Motosiklet bir müddet sonra gözden kayboldu. - DİYARBAKIR
Motosiklet, Diyarbakır, Kayapınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:13 Kaynak: İHA
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