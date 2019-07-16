Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

8 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında yapılan hava destekli operasyonda 3 terörist, silahları ile etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında yapılan hava destekli operasyonda 3 terörist, silahları ile etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Diyarbakır, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:51 Kaynak: AA
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