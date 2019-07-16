Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
8 saat önce
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında yapılan hava destekli operasyonda 3 terörist, silahları ile etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:51 Kaynak: AA
'ın Kulp
ilçesi kırsalında yapılan hava destekli operasyonda 3 terörist, silahları ile etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
ABD'den S-400'lerle ilgili yeni açıklama: Türkiye bizi hayal kırıklığına uğrattı Niğde polisinden bağ evine kumar baskını HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması