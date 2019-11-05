Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

8 saat önce

İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.

3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar devam ediyor.

Diyarbakır, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:42 Kaynak: AA
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