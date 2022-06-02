Diyarbakır'da 3 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

Diyarbakır'da "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Asayiş Şube Jandarma Suç Araştırma Timi ve Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda "kasten öldürme" suçundan 3 yıldır aranan A.Ü'nün Dicle'nin Durabeyli Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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