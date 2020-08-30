Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları - Son Dakika

- Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramının 98'inci yıl dönümü nedeni ile kutlama programı düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramının 98'inci yıl dönümü, yurt genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da kutlandı. Korona virüs tedbirlerinin alındığı kutlamaya katılanlar maske ve sosyal mesafe kuralına uydu. Yenişehir İlçesinde bulunan Anıt Parkta düzenlenen tören, Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi.

Programa, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve korona virüs tedbirleri kapsamında az sayıda vatandaş katıldı.