Diyarbakır'da 30 binada hasar tespit edildi, 2 katlı bina boşaltıldı - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde belediye ekiplerince yapılan incelemede, 30 binada hasar tespit edildi. Yıkılma tehlikesi bulunan 2 katlı bir bina tahliye edildi.

Bağlar Belediyesi tarafından Elazığ depreminin ardından ilçede hasar tespit çalışması başlatıldı. Eski yapıların bulunduğu Fatih, Şeyh Şamil, Kaynartepe, 5 Nisan ve Muradiye mahallelerinde 30 binde hasar tespit eden Bağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kullanılamaz hale gelen ve yıkılma tehlikesi bulunan 2 katlı binayı tahliye etti.