Diyarbakır'da 30 kilometrelik grup mahalle ve mahalle yollarının açılışı - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Yollar çiftçimizi tarlasına, çocuklarımızı okuluna, insanımızı insanımıza, mahallelerimizi birbirine, ilçelere ve merkezlere bağlayan en önemli alt yapı hizmetidir. Onun için merkez ve kırsaldaki cadde ve sokaklarımızın niteliklerinin yükselmesi konusunda önemli çalışmalarımız var." dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Bismil ilçesinde yapımı tamamlanan 30 kilometrelik grup mahalle ve mahalle yollarının açılışı amacıyla Belli Mahallesinde tören düzenlendi.

Vali Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın 17 ilçesinde neredeyse bütün mahallelerinde Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının olduğunu söyledi.

Kırsal mahallelerde bu yıl planladıkları 1200 kilometre yol yapımının 180 kilometrelik kısmını ilçede yapacaklarını ifade eden Karaloğlu, Bismil ilçesinin de hızla büyüyen, potansiyeli en yüksek ilçelerden biri olduğunu belirtti.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Gelecekte de özellikle Silvan Barajı'nın bitmesiyle bu verimli Bismil Ovası vatandaşlarımıza zenginlik olarak dönmeye başlayacak. Bismil bugünden daha müreffeh, gelişmiş bir ilçeye dönüşecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'Yol hayattır ve medeniyettir'. Yollar çiftçimizi tarlasına, çocuklarımızı okuluna, insanımızı insanımıza, mahallelerimizi birbirine, ilçelere ve merkezlere bağlayan en önemli alt yapı hizmetidir. Onun için merkez ve kırsaldaki cadde ve sokaklarımızın niteliklerinin yükselmesi konusunda önemli çalışmalarımız var."

İlçenin yıllarca ihmal edilmesinin sıkıntılarını yaşadığını aktaran Karaloğlu, son 3 yılda ilçenin tüm cadde ve sokaklarına girip çalışma yürüttüklerini bildirdi.

İlk etapta ilçede doğal gaz çalışması yapıldığını, daha sonra elektrik hatlarını yer altına aldıklarını aktaran Karaloğlu, 100 bin nüfuslu ilçenin atık sularının doğrudan Dicle Nehrine verilmesi nedeniyle Diyarbakır'daki en büyük alt yapı yatırımını Bismil'de yaptıklarını, ileri biyolojik arıtma tesisi ile ilçedeki kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.

Karaloğlu, şöyle devam etti:

"2022'nin ortalarında arıtma tesisimiz bitecek. Bu alt yapı çalışmalarımız da tamamlanacak. Artık Bismil'de vatandaşa sıkıntı yaratacak alt yapı problemimiz kalmayacak. Alt yapı nedeniyle yapılan kazılardan dolayı vatandaşlarımız sıkıntılar yaşıyor. Şimdi hızlı bir şekilde Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi kazının bittiği cadde ve sokaklarda üst yapı yenileme çalışmalarına başlayacak. Bir yıl sonra Bismil tertemiz pırıl pırıl Diyarbakır'ın en güzel ilçelerinden bir tanesi olacak."

Şu anda alt yapısı tamamlanan İstasyon Caddesinde çalışma yürüttüklerine işaret eden Karaloğlu, çalışmalar tamamlandığında cadde kaldırımıyla, aydınlatmasıyla ve peyzajıyla ilçenin en prestijli caddesi olacağını vurguladı.

Karaloğlu, İstasyon Caddesi dışında ihalesi 12 Ekim'de yapılacak olan ve 7 bin 500 metre uzunluğunda 4 caddede çalışma yürüteceklerinin müjdesini verdi.

Bismil Belediyesinin de parke ile ilgili çalışmaları bulunduğunu ve bunlar tamamlandığında ilçenin tozdan ve çamurdan kurtulacağını ifade eden Karaloğlu, alt ve üst yapı çalışmaları dışında vatandaşların gönlüne dokunan ve yaşam kalitelerini yukarıya taşıyacak sosyal belediyecilik çalışmalarına da imza attıklarını dile getirdi.

Karaloğlu, konuşmasının şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır merkezde olduğu gibi Bismil'de de bugüne kadar çöpler vahşi şekilde depolanıyordu. Başka şansı yoktu, çalışma yapılmamıştı. Diyarbakır merkezde EKAY projesini hizmete aldık. 24 Eylül'de Bismil de topladığımız katı atıkları bir aktarma merkezinde sıkıştırıp EKAY'a taşıyacağız. Orada çöpleri gazlaştırıp ve ayrıştırarak ekonomiye kazandıracağız. Bundan sonra Bismil'de vahşi depolama yapılmayacak."

Büyükşehir Belediyesinin sosyal işlerde kullanılmak üzere ilçedeki eski Devlet Hastanesini Kültür Merkezine dönüştüreceğini belirten Karaloğlu, alanın kullanıma açılmasıyla çevrede ticari faaliyetlerin canlanacağını kaydetti.

Merkez tamamlandığında Bismilli kadın, çocuk ve gençlere yönelik sosyal faaliyetlerin gerçekleşeceğini aktaran Karaloğlu, merkez içerisinde kadın merkezi, Bilgievi ve Akademi Lisenin de yer alacağına işaret etti.

Dicle Nehri kenarında 85 bin metrekare alana kurulacak Bismil Millet Bahçesi projesinin devam ettiğine değinen Karaloğlu, ilçenin güneyini, Mardin'in ilçeleri ile köylerini birbirine bağlayacak yeni yolları da inşa edeceklerini vurguladı.

Karaloğlu, "Elbette ki bu hizmetler bu kaynaklar Diyarbakır'a kendiliğinden gelmiyor. Her şeyden önce Diyarbakır ile ilgili her projemize tereddütsüz destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Diyarbakır ile ilgili proje götürsek sayın milletvekillerimizin desteğiyle gayretiyle çözülüyor. Yolumuza taş koyanlara da fitne fücur çıkaranlara da bozgunculuk çıkaranları da rabbim fırsat vermesin." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Karaloğlu, yapımı süren Millet Bahçesi, Kur'an Kursu, İstasyon Caddesi, Belediye ek hizmet binasında incelemelerde bulundu. Bilişim sınıfı, kütüphane, sanat atölyesi ve derslikleriyle 1000 öğrenciye hizmet edecek Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievi'nin ilk ders zilini çaldı.

Vali Karaloğlu'na, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan ve Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları eşlik etti.