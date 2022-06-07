Diyarbakır'da 30 ton sahte gübre ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 30 ton sahte gübre ele geçirildi

07.06.2022 13:26

Diyarbakır'da 30 ton sahte gübre ele geçirildi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal kesiminde tarımda kullanılmak üzere hazır bulundurulan 30 ton sahte gübre ele geçirildi.

Diyarbakır'da 30 ton sahte gübre ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal kesiminde tarımda kullanılmak üzere hazır bulundurulan 30 ton sahte gübre ele geçirildi.

Bağlar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Karacadağ bölgesinde bir mahallede tarımda kullanılmak üzere hazırlık yapılan 30 ton sahte gübre belediye ve ilgili kurumların ortak çalışmasıyla son anda yakalanarak imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Çiftçiler zarardan kurtarıldı, tarım ürünleri ve tarımsal alanların zarar görmesinin önüne geçildi. Gelen bir ihbarı değerlendiren Bağlar Belediyesi, Bağlar İlçe Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekipleri olayın gerçekleştiği yerde çalışma yaparak yüklü oranda sahte gübre ele geçirdi. Ürün kalitesini düşürerek gıda yoluyla çeşitli hastalıklara da neden olduğu öğrenilen sahte gübrenin ele geçirilmesi olayın mağduru çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla belediyeye ait araçlara yüklenen sahte gübre daha sonra imha edildi" denildi.

"Gıdalarımızın ve tarım topraklarımızın zehirlenmesine izin vermeyeceğiz"

Tarım ürünlerine ve ekimin yapıldığı toprağa ağır tahribat veren sahte gübrenin çok büyük zararları olduğunu belirten Başkanı Beyoğlu, "Başarılı bir çalışmaya imza atan belediye ekiplerimizi, İlçe Tarım Müdürlüğümüzü ve jandarma güçlerimizi tebrik ediyorum. Bu iş hem üretim yapana, hem tarımsal alanlara hem de vatandaşlarımıza büyük zarar veriyor. Gıda sağlığı için büyük risk ve tehlike. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Vatandaşlarımız bu tür durumlarda bizimle ve ilgili kurumlarla iletişime geçsin. Çiftçimizin, vatandaşımızın ve tarımsal alanlarımızın zarar görmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

Olayla ilgili tutanak tutan ekiplerin çalışması sonrasında sahte gübre olayına karışan şahıslarla ilgili daha sonra adli makamlarca yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Diyarbakır'da 30 ton sahte gübre ele geçirildi
Diyarbakır'da 30 ton sahte gübre ele geçirildi
Diyarbakır'da 30 ton sahte gübre ele geçirildi
Diyarbakır'da 30 ton sahte gübre ele geçirildi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 30 ton sahte gübre ele geçirildi - Son Dakika

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