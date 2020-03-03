Diyarbakır'da 300 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 300 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da 300 kilogram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, mağara ve kaya bloklarının arasına gizlenmiş vaziyette 300 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da 300 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, mağara ve kaya bloklarının arasına gizlenmiş vaziyette 300 kilogram esrar ele geçirildi.


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Lice ilçesi Yalaza köyü kırsalında bulunan bir mağaraya çuvallar içerisinde esrar konulduğu, bu uyuşturucu maddelerin ilerleyen tarihlerde alıcılar kanalıyla metropol şehirlere sevk edileceği ve satıcı şahıslar tarafından okul önlerinde satılacağı bilgisi alındı. Konu üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen yerlerde yapılan fiziki takip sonrasında, 2 Mart'ta iki farklı noktaya operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, mağara ve kaya bloklarının arasına çuvallar içerisine gizlenmiş, satışa hazır vaziyette 300 kilogram esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken, şüpheli veya şüphelilerinin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Lice, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kandil'de 9 terörist etkisiz hale getirildi
SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar: Türkiye bu alanda dünyanın en iyilerinden Koronavirüs tıbbı eldiven ve tulumu da karaborsaya düşürdü İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı

Son Dakika Haberleri
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir
16:04 Yaban mersini faydaları nelerdir? Yaban mersini neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 17:27:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da 300 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]