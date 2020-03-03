Diyarbakır'da 300 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 300 kilogram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde mağara ve kaya blokları içerisinde 300 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde mağara ve kaya blokları içerisinde 300 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice ilçesi Yalaza köyü kırsalında bulunan bir mağaraya çuvallar içerisinde esrar konulduğu, söz konusu esrarın ilerleyen tarihte metropol şehirlere sevk edileceği ve okul önlerinde satılacağı bilgisine ulaştı.

Yalaza köyü kırsalında fiziki takip sonrası 2 Mart'ta iki farklı noktada gerçekleştirilen operasyonda, mağara ve kaya blokların arasına çuvallar içerisine gizlenmiş, satışa hazır 300 kilogram esrar bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alındı.

Jandarma ekiplerinin şüphelilerin yakalanması için çalışması sürüyor.

Diyarbakır'da 300 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır, Jandarma, Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:42 Kaynak: AA
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