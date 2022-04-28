Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla 'Koyunlar' operasyonu: 35 gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla 'Koyunlar' operasyonu: 35 gözaltı

28.04.2022 12:57

Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla 'Koyunlar' operasyonu: 35 gözaltı Suç örgütü liderleri tarlada ve halı içinde yakalandı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 300 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli "Koyunlar adlı operasyonda...

Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla 'Koyunlar' operasyonu: 35 gözaltı

Suç örgütü liderleri tarlada ve halı içinde yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 300 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli "Koyunlar adlı operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, işadamı kimliğine bürünerek galericilik, arazi, ihale ve inşaat işleri gibi sektörlerde etkili olan ancak haksız kazanç elde etmek amacıyla kasten öldürme, yağma, tefecilik, rüşvet, 6136 SKM, ihaleye fesat karıştırma, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işleyen 'Koyunlar' isimli silahlı suç örgütü yapılan detaylı çalışmalar neticesinde deşifre edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır polisinin 6 ay süren detaylı çalışmaları neticesinde örgüt üyelerinin Diyarbakır'da yaklaşık bir ay önce halkın yoğun olarak bulunduğu bir cadde üzerindeki kahvehane saldırısında 1 kişiyi öldürdükleri, kıymetli arazi satışları için arazi sahiplerini silahla tehdit edip baskı yaptıkları, ayrıca haksız kazanç elde etmek üzere mağdurların Ankara'da sahibi oldukları otele yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, değerli arsalarla ilgili yapılan ihalelere fesat karıştırarak ihaleyi alanları tehdit ederek darp ettikleri, kamu kurumlarında yapılan işlerde kamu görevlilerine nüfuz ederek usulsüz işlemlerin gerçekleşmesi için rüşvet verdiklerinin KOM birimlerince tespit edildiği öğrenildi. Sözde suç örgüt lideri C.K., polis helikopteri tarafından tespit edilerek tarlada yakalandı. Örgütün yöneticilerinden bir diğeri ise operasyon sırasında evde halının içinde sarılı halde bulundu. 35 şüphelinin yakalandığı operasyonda 29 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, bin 86 fişek, çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi.

Operasyona ilişkin şüphelilerin evlerinde, işyerlerinde ve araçlarında aramaların devam ettiği öğrenildi.

Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla 'Koyunlar' operasyonu: 35 gözaltı
Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla 'Koyunlar' operasyonu: 35 gözaltı
Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla 'Koyunlar' operasyonu: 35 gözaltı
Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla 'Koyunlar' operasyonu: 35 gözaltı

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Son Dakika | Diyarbakır'da 'Koyunlar' çetesine hava destekli operasyon: 35 gözaltı Son Dakika | Diyarbakır'da 'Koyunlar' çetesine hava destekli operasyon: 35 gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Diyarbakır, Gözaltı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla 'Koyunlar' operasyonu: 35 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla 'Koyunlar' operasyonu: 35 gözaltı - Son Dakika
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