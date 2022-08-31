"Koca yürekli Yunus başkanımız hunharca katledildi. Yıllarca Kürt düşmanı PKK ve uzantılarının bölgedeki gençlere reva gördüğü zulme başkaldırının adıydı Yunus Koca. Her alanda aktif, üreten, gençliğin derdiyle dertlenen ölüme koşarak giden bir dava adamıydı. Kaostan başka hiçbir amacı olmayan bu vandallara karşı Yunusça bir duruş sergilemekten asla geri durmayacağız."

Kaynak: AA

Yunus Koca, Diyarbakır, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eski AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Koca, mezarı başında anıldı - Son Dakika

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