Diyarbakır'da 31 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 31 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

17.06.2022 19:00
Diyarbakır'da 31 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

Diyarbakır'da 2'si kadın 31 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.

Diyarbakır'da 2'si kadın 31 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde Sur İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapacak korucuların yemin töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından güvenlik korucuları yemin etti.

Göreve başlayacak güvenlik korucuları adına Mehmet Beşer bir konuşma yaptı, kadın güvenlik korucusu Gülişah Arslan da "Bu vatan" isimli şiiri okudu.

Törende konuşan Diyarbakır Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, Türk bayrağı altında rütbe ayrımı gözetmeksizin görev yapmanın şereflerin en büyüğü olduğunu dile getirdi.

Görev için seçilen 31 güvenlik korucusunun zorlu bir süreçten geçilerek belirlendiğini ve eğitildiğini aktaran Çiftçi, "Bu kardeşlerimiz artık Sur ilçesinin her köşesinde bizim gözümüz, kulağımız, yürüyen ayağımız, tutan elimiz olacaklar." dedi.

Kırk yılı aşkın süredir bölgenin hak etmediği halde terörle anıldığını ifade eden Çiftçi, şunları söyledi:

"Bu bölgenin özünde medeniyet, kültür, sanat var. Medeniyetin kurulduğu topraklar buralar. Güzel şeylerle anılmayı hak ediyor. Son 5-6 yıldır devletimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, bakanlarımızın, hükümetin gayretleriyle artık ülkemizin her tarafında huzur var. Terörü konuşmuyoruz, normalleri konuşuyoruz. Diyarbakır'ın her köşesinde huzur var."

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mehmet Kasım Ermiş de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından İl Jandarma Komutanlığı komando timi ve özel eğitimli köpek timi gösteri sundu.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 31 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı - Son Dakika

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