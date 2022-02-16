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Dolandırıcılık suçundan 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Dolandırıcılık suçundan 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

16.02.2022 09:39
Dolandırıcılık suçundan 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da dolandırıcılık suçundan 31 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasından aranan şahıs, JASAT ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Diyarbakır'da dolandırıcılık suçundan 31 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasından aranan şahıs, JASAT ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 1 yıldır, "Bilişim Sistemleri Banka" veya "Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 31 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasından aranan hükümlü M.T., Bağlar ilçesinde yapılan operasyon sonucunda yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Açıklamada, halkın, huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmekte olduğu ifade edildi. - DİYARBAKIR

Dolandırıcılık suçundan 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Dolandırıcılık suçundan 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Dolandırıcılık, Diyarbakır, JASAT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılık suçundan 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolandırıcılık suçundan 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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