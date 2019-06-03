Diyarbakır'da 314 kilogram esrar ele geçirildi
35 dakika önce
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 314 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:20 Kaynak: AA
'ın Lice
ilçesinde 314 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma
Komutanlığınca Lice ve Hazro
ilçelerinin dağlık ve kırsal alanında dün akşam jandarma komando timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla "Şehit Jandarma Asteğmen Aziz Sağlam" operasyonu düzenlendi.
Operasyon kapsamında Lice'nin Bağlan Mahallesi kırsalında ağaç altına çuvallar içinde gizlenmiş 314 kilogram esrar bulundu.
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