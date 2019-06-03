Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 314 kilogram esrar ele geçirildi
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Diyarbakır'da 314 kilogram esrar ele geçirildi

35 dakika önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 314 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Diyarbakır'da 314 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 314 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ve Hazro ilçelerinin dağlık ve kırsal alanında dün akşam jandarma komando timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla "Şehit Jandarma Asteğmen Aziz Sağlam" operasyonu düzenlendi.
Operasyon kapsamında Lice'nin Bağlan Mahallesi kırsalında ağaç altına çuvallar içinde gizlenmiş 314 kilogram esrar bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:20 Kaynak: AA
Lice, Diyarbakır, Güncel
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