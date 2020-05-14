Diyarbakır'da 327 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da 327 kilo uyuşturucu ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir hafta içinde düzenlenen 26 operasyonda 327 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu maddelerinin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik olarak çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 5-12 Mayıs arasında merkez, Bismil, Silvan ve Dicle ilçelerinde gerçekleştirilen 26 operasyonda, 327 kilo 700 gram esrar, 2,33 gram eroin, 8,02 gram metamfetamin, 176 adet ectasy hap ve 4 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Operasyon sonucu gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 2 şahıs adli kontrol şartı ile 16 şahıs da yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.