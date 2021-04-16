Diyarbakır'da 35 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 35 tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Bağlar ilçesinde bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi edindi.

Ekipler, şüpheliyi Bağlar-Karamusa küme evlerinde satış yaptığı sırada üzerindeki 35 tarihi eserle birlikte suçüstü yakaladı.

Tarihi eserler, muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor