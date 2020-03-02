Diyarbakır'da 358 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 358 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da 358 kilo esrar ele geçirildi

6 saat önce

Diyarbakır'da iki farklı araçta yapılan aramada 358 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da 358 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

Diyarbakır'da iki farklı araçta yapılan aramada 358 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu maddelerinin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 26 Şubat'ta iki araca eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, toplam 358 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken araçlarda bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:42 Kaynak: İHA
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