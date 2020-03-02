Diyarbakır'da 358 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da 358 kilo esrar ele geçirildi
6 saat önce
DİYARBAKIR'da polisin düzenlediği operasyonlarda 358 kilo esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:48 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'da polisin düzenlediği operasyonlarda 358 kilo esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 358 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika Aydın'daki dev fuhuş operasyonunda 111 kişi hakkında işlem yapıldı Rüşvet operasyonunda yakalanan şüpheli, kanıtları yiyerek yok etmeye çalıştı Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır kayıplar veren Esed Rejimi'nden küstah açıklama: Karşı koymakta kararlıyız Rus savaş gemisi içindeki askerlerle İstanbul Boğazı'ndan geçti