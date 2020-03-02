Diyarbakır'da 358 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 358 kilo esrar ele geçirildi

6 saat önce

Diyarbakır'da 358 kilo esrar ele geçirildiDİYARBAKIR'da polisin düzenlediği operasyonlarda 358 kilo esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 358 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'da polisin düzenlediği operasyonlarda 358 kilo esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 358 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da 358 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:51 Kaynak: DHA
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