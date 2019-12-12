Diyarbakır'da 364 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 364 kilo esrar ele geçirildi

6 saat önce

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 364 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da 364 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 364 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığında yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Kocaköy ilçesi Gökçen Mahallesi yolu üzerinde ve Gözebaşı Mahallesi kırsalında kayalık alana çuvallar içerisinde esrar konulduğu ve bu uyuşturucu maddelerin alıcılar tarafından metropol şehirlere sevk edileceği bilgisi üzerine iki noktaya operasyon düzenlendi. Noktalarda gerçekleştirilen aramalarda 364 kilo esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken, şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaya başlandı.


Jandarma, Kocaköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:06 Kaynak: DHA
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