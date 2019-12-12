Diyarbakır'da 364 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 364 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da 364 kilo esrar ele geçirildi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 364 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da 364 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 364 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Kocaköy ilçesi Gökçen-Gözebaşı köyü yolu üzerinde ve Gözebaşı köyü kırsalında olmak üzere iki farklı noktada kayalık alana çuvallar içerisinde esrar konulduğu ve bu uyuşturucu maddelerin ilerleyen tarihlerde alıcılar tarafından alınarak metropol şehirlere sevk edileceği bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, "Kocaköy ilçesi Gözebaşı köyü kırsalında ve Gökçen-Gözebaşı köyü yolu üzerinde belirlenen yerlerde, yapılan fiziki takip sonrasında herhangi bir şüpheliye rastlanılmaması üzerine, 11 Aralık 2019 Çarşamba günü 2 farklı noktada yapılan operasyonda, kayalık ve çalılık alana çuval ve poşetler içerisinde gizlenmiş, satışa hazır vaziyette 364 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmış, olay şüphelilerinin tespitine yönelik çalışmaya başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Kocaköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:08 Kaynak: İHA
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