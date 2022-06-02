Diyarbakır'da 37 derece sıcakta çocuklar süs havuzunda serinledi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 37 derece sıcakta çocuklar süs havuzunda serinledi

02.06.2022 15:07
Diyarbakır'da 37 derece sıcakta çocuklar süs havuzunda serinledi

DİYARBAKIR'da termometreler 37 dereceyi gösterirken, çocuklar girilmesi tehlikeli ve yasak süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

DİYARBAKIR'da termometreler    37 dereceyi gösterirken, çocuklar girilmesi tehlikeli ve yasak süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için gölgelik alanlar ile parklara gitti. Aileleriyle parklara gelen çocuklar, süs havuzlarında serinlerken, yetişkinler de gölgeliklerde oturdu. Kentin sembolleri arasında yer alan Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda, çocuklar tehlikeli ve yasak olan süs havuzuna girdi. Sıcak havanın etkisini artırarak devam edeceği beklenen kentte, uzmanlar özellikle saat 10.00 ile 15.00 arasında dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

'DİYARBAKIR YAZIN ÇOK SICAK OLUYOR'Süs havuzuna giren 14 yaşındaki Burak Üçgül,  başka bir semtten buraya geldiğini söyledi. Üçgül, "Anzele'de yüzmeyi seviyorum. Malum Diyarbakır yazın çok sıcak oluyor. Biz de buraya yüzmeye geliyoruz. Ailemizin de bizimle gelmesini istiyoruz. Ama burada oturacak yer olmadığı için ailemiz gelmiyor.  Tek başımıza geliyoruz" dedi.

10 yaşındaki Efe Dalar ise, Diyarbakır sıcaklarında yüzmeyi çok sevdiğini belirterek, "Yakıcı cehennem sıcağında yüzmeyi tercih ediyoruz. Serinlemek için Anzele Parkı'na geldik. Gördüğünüz gibi havuz büyük. Herkes derin havuzlarda yüzemediği için çok kişi burayı tercih ediyor" diye konuştu.


Diyarbakır'da 37 derece sıcakta çocuklar süs havuzunda serinledi
Diyarbakır'da 37 derece sıcakta çocuklar süs havuzunda serinledi
Diyarbakır'da 37 derece sıcakta çocuklar süs havuzunda serinledi
Diyarbakır'da 37 derece sıcakta çocuklar süs havuzunda serinledi
Diyarbakır'da 37 derece sıcakta çocuklar süs havuzunda serinledi
Diyarbakır'da 37 derece sıcakta çocuklar süs havuzunda serinledi
Diyarbakır'da 37 derece sıcakta çocuklar süs havuzunda serinledi
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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 37 derece sıcakta çocuklar süs havuzunda serinledi - Son Dakika


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