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Diyarbakır'da 37 kuruma "Erişilebilirlik Belgesi" verildi - Son Dakika

Diyarbakır'da 37 kuruma "Erişilebilirlik Belgesi" verildi

22.02.2022 14:05
Diyarbakır'da 37 kuruma "Erişilebilirlik Belgesi" verildi

Diyarbakır'da engelli bireylerin sosyal hayata aktif şekilde katılımlarını sağlayacak düzenlemeler yapan 37 kurum, "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazandı.

Diyarbakır'da engelli bireylerin sosyal hayata aktif şekilde katılımlarını sağlayacak düzenlemeler yapan 37 kurum, "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun'da yapılan düzenleme gereği illerde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonları tarafından düzenli olarak kamu kullanımına açık binalar, açık alan kullanımları ve toplu taşıma araçları denetlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda ekipler tarafından denetimleri yapılan kurumlardan 37'sine düzenlenen törenle belgelerini İl Müdürü Muzaffer Akçam verdi.

Akçam, kurum temsilcileriyle kendi hizmet binalarına da erişilebilirlik logosunun bulunduğu bayrağı göndere çekti.

Gazetecilere açıklama yapan Akçam, oluşturulan komisyon tarafından kentteki özel, kamu kurumları ve toplu taşıma araçlarını erişilebilirliğe uygun olup olmadığı konusunda denetlediklerini söyledi.

Şu ana kadar ilde 1024 erişilebilirlikle alakalı denetimleri olduğunu aktaran Akçam, şunları kaydetti:

"Bunun sonucunda 37 kuruluşumuza erişilebilirliğe uygun görerek belgelerini takdim ettik. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilen logonun lansman toplantısını yaptık. Kuruluşlarımızı da buraya davet ederek logoyu onlara verdik. Logoyu kendi kurum binalarına asarak, stickerleri kullanabilirler. Bundan sonraki süreçte ilimizde ziyaret etmediğimiz, uygunluğunu denetlemediğimiz herhangi bir kurum, kuruluş ve toplu taşıma aracımız kalmayacak. Uygun olmayanlara gerekçeli raporları iletiyruz. Onlar eksiklerini tamamladıklarında yeniden inceliyoruz ve uygun olanlara erişilebilirlik belgesini takdim ediyoruz."

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Diyarbakır'da 37 kuruma 'Erişilebilirlik Belgesi' verildi Diyarbakır'da 37 kuruma "Erişilebilirlik Belgesi" verildi EVLAT NÖBETİNDEKİ ABLA ENGELLİ KARDEŞİMİ ALMADAN ASLA BURADAN KALKMAYACAĞIZ EVLAT NÖBETİNDEKİ ABLA ENGELLİ KARDEŞİMİ ALMADAN ASLA BURADAN KALKMAYACAĞIZ

Diyarbakır, Engelli, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 37 kuruma 'Erişilebilirlik Belgesi' verildi - Son Dakika


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