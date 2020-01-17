Diyarbakır'da, 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencileri belgelerini aldı - Son Dakika

Görevlendirme yapılan Diyarbakır merkez Yenişehir Belediyesine ait Aliya İzzetbegoviç Gençlik ve Kültür Merkezi'nde eğitim alan "4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu" 150 öğrenciye sertifika verildi.

Yenişehir Belediyesi ve İlçe Müftülüğü arasında yapılan protokol kapsamında Aliya İzzetbegoviç Gençlik ve Kültür Merkezi'nde 4-6 yaş arası çocuklara verilen Kuran kursu eğitimi tamamlandı.

Kursu başarıyla tamamlayan 150 öğrenciye belgelerinin verilmesi amacıyla düzenlenen törene, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, İl Müftü Yardımcıları Nihat Koç ve Fatime Kartı ile İlçe Müftüsü Şevket Dılmaç katıldı.

Beşikçi, Diyanet İşleri Başkanlığının 2013'te "Anne çocuk el ele Kur'an öğreniyorum" kampanyası kapsamında 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik ana sınıfı eğitimlerini başlatıldığını söyledi.

Bu eğitimlerin Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitim mevzuatı dahilinde yürütüldüğünü ifade eden Beşikçi, değerler ve manevi eğitim ile Kur'an-ı Kerim eğitiminin verildiğini kaydetti.

Vatandaşların yoğun ilgisi sonucu 4-6 yaş Kuran kursları sayısının 3 binleri bulduğunu, öğrenci sayısının yüz bine yaklaştığını dile getiren Beşikci, şöyle dedi:

"Belediyemiz, geçen yıl faaliyete geçirdiği gençlik merkezinin ilk iki katını 4-6 yaş öğrencilerimize tahsis etti. Öğrencilerimiz okul öncesi eğitimlerini sürdürürken bir yandan da manevi ve değerler eğitimi alıyor. Çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Ailelerimize ve öğrencilerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Belediye olarak burada yapmış olduğumuz gençlik merkezi ve 4-6 yaş anaokulu eğitim merkezimizin de ne kadar isabetli bir yatırım tercihi olduğunu gördük."