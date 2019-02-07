Diyarbakır'da 4 Ambulans Hizmete Başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından Diyarbakır'a tahsis edilen 4 ambulans törenle hizmete başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Diyarbakır'a tahsis edilen 4 ambulans törenle hizmete başladı.



İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen törende konuşan İl Sağlık Müdürü Sait Avar, acil sağlık hizmetlerinin oldukça önem arz eden sağlık hizmetlerinden biri olduğunu söyledi.



Vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla Bakanlık tarafından tahsis edilen 4 tam donanımlı ambulansı 112 Acil Sağlık Hizmetler İstasyonlarına teslim ettiklerini belirten Avar, "İnsan sağlığı açısından büyük öneme sahip acil sağlık hizmetlerini sunarken vatandaşlarımızdan da 'Yaşama Yol Ver' kampanyasına duyarlılık göstererek ambulanslarımıza yol vermelerini talep ediyoruz. Bu ambulanslarda görev yapacak mesai arkadaşlarımıza kazasız vazifeler diliyor ve ambulansların ilimize tahsisinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Tören sonunda ambulanslar Hani, Hazro, Kocaköy ve Çüngüş ilçelerindeki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına teslim edildi.



Törene, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Levent Bayka, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Belen, İl Ambulans Servisi Başhekim Vekili Dr. Ertuğrul Karahan, İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr. Selahattin Doğan ve sağlık çalışanları katıldı.

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