Diyarbakır'da 4 gün sonra sis etkisini yitirdi, uçak seferleri başladı - Son Dakika

Diyarbakır'da 4 gün sonra sis etkisini yitirdi, uçak seferleri başladı
20.12.2020 13:09
DİYARBAKIR'da 4 gün boyunca etkisini sürdüren sis, kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
DİYARBAKIR'da 4 gün boyunca etkisini sürdüren sis, kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşarken, havalimanında uçak seferlerinde de aksamalar yaşandı. Sabah saatlerinde etkisini yitiren sisle uçak seferleri yeniden başladı.
Diyarbakır'da son 4 gündür etkili olan sis, görüş mesafesinin bazı noktalarda 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafikte seyreden araç sayısının azlığı büyük kazaların önüne geçerken, sürücüler hızlarını düşürerek ilerledi. Sis nedeniyle uçak seferlerinde de aksamalar yaşandı. Sabah saatlerinde etkisi azalan sisle beraber, Diyarbakır Havalimanı'nda uçuşların yeniden başladığı öğrenildi.
- Diyarbakır
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