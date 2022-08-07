Ev eşyaları yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk - Son Dakika
Üye Girişi

Ev eşyaları yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk

07.08.2022 12:19
Ev eşyaları yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk

DİYARBAKIR'da 4 kişinin ev eşyalarıyla dolu kamyonetteki tehlikeli yolculuğu çevredekiler tarafından görüntülendi.

DİYARBAKIR'da 4 kişinin ev eşyalarıyla dolu kamyonetteki tehlikeli yolculuğu çevredekiler tarafından görüntülendi.

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde, plakası öğrenilemeyen ev eşyası yüklü bir kamyonetin kasasında 4 kişi olduğu görüldü. 2 kişi eşyaların üzerine diğer 2'si ise iple bağlı kısmını tutarak kamyonette ilerledi. Tehlikeli yolculuk diğer sürücülerin de tepkisini çekti. O anlar ise kameraya yansıdı.


YORUMLAR
500
23 yaşındaki voleybolcu Zehra Güneş reklam anlaşmasından dudak uçuklatan bir kazanç sağlayacak 23 yaşındaki voleybolcu Zehra Güneş reklam anlaşmasından dudak uçuklatan bir kazanç sağlayacak Demirtaş ve Kavala kavgası! Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anlar ortaya çıktı Demirtaş ve Kavala kavgası! Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anlar ortaya çıktı Suç makinesi hırsız, polisten kaçtığı esnada 1. kattan düşerek öldü Suç makinesi hırsız, polisten kaçtığı esnada 1. kattan düşerek öldü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ev eşyaları yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:54 23 yaşındaki voleybolcu Zehra Güneş reklam anlaşmasından dudak uçuklatan bir kazanç sağlayacak
11:43 "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de artık bayram trafiği yaşanmayacak
11:41 Demirtaş ve Kavala kavgası! Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anlar ortaya çıktı
11:19 Antalya açıklarında deprem! Çevre iller de hissetti
11:18 Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu
11:00 Fanatik damat, düğün çıkışı gelini eve bırakıp Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira'yı karşılamaya gitti
10:54 ODTÜ'lü öğrencilerden skandal adım! Şimdi de para karşılığı soyunmaya başladılar
10:41 Meryem Uzerli geçen yıllara rağmen yine gündem olmayı başardı
10:03 Rıdvan Dilmen'den siyah-beyazlıları keyfini kaçıracak yorum: Beşiktaş bu kadroyla şampiyon olamaz
09:55 Yavuz Ağıralioğlu'nun "Müslüman olmayan Türk'e neden insan diyelim?" sözlerine Ümit Özdağ karşı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 12:19:39. #1.11#
SON DAKİKA: Ev eşyaları yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement